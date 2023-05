In dem neuen Landesamt sollen Aufgaben des Landes bei den Politikfeldern Flucht und Migration neu gebündelt werden. Bisher waren unter anderem zwei Referate im Landesverwaltungsamt mit diesen Themen befasst, die aber unter der Rechtsaufsicht des Innenministeriums standen. Die Aufgaben dieser Referate sollen auf das neue Landesamt übertragen werden.

Die FDP-Gruppe im Landtag will der Schaffung eines Landesamts für Migration und Integration im Landtag nicht zustimmen. Das teilte ein Sprecher mit. Statt Millionen in das Amt zu stecken, solle die Landesregierung das Geld an die Kommunen weiterreichen. FDP-Gruppensprecher Thomas Kemmerich sagte, Migration sollte zukünftig wie auf Bundesebene im Innenministerium angesiedelt sein, das vereinfache die Kommunikation.