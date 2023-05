Bereits im Vorfeld des Gipfels hatte die Landesregierung ein Positionspapier verbreitet, in dem es um die Verteilung der zusätzlichen Gelder zur Versorgung von Flüchtlingen, um die stärkere Entlastung der Kommunen und um die Bedeutung von Zuwanderung für den heimischen Arbeitsmarkt ging.

So will die Landesregierung beispielsweise die vom Bund angekündigten zusätzlichen Gelder zur Versorgung von Flüchtlingen komplett an die Kommunen weiterreichen. Dabei geht es um rund 24,4 Millionen Euro - Thüringens Anteil aus der versprochenen zusätzlichen Milliarde vom Bund.