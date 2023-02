Das Land hat im vergangenen Jahr über 360 Millionen Euro weniger ausgegeben als geplant. Das geht nach Informationen von MDR THÜRINGEN aus dem Jahresabschluss für 2022 hervor, über den Finanzministerin Heike Taubert (SPD) jetzt das Kabinett informieren will. Mit dem übrig gebliebenen Geld sollen mehr Schulden als geplant getilgt sowie die Rücklage des Landes aufgefüllt werden, so das Finanzministerium.

Von dem übrig gebliebenen Geld sollen 204 Millionen Euro in die Rücklage fließen. Der Rest, also 158 Millionen Euro, sollen in die Schuldentilgung gehen. Die erhöht sich damit auf 328 Millionen Euro für das Jahr 2022.