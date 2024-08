Bildrechte: Die Linke Thüringen

Steffen Kachel kandidiert für die Partei Die Linke für das Direktmandat im Wahlkreis Erfurt IV. Er wurde 1965 in Erfurt geboren. Nach seinem Geschichtsstudium an der Karl-Marx-Universität Leipzig promovierte er an der Erfurter Universität. Von 1994 bis 1999 hatte er bereits einmal ein Mandat im Landtag, damals noch für die PDS. Er war von 1993 bis 2016, mit Unterbrechung von zwei Jahren, Landesvorstandsmitglied seiner Partei in Thüringen. Seit 2009 ist er Vorsitzender der Linken in Erfurt.

Bildrechte: AfD Thüringen

Marek Erfurth wurde 1976 in Gera geboren und ist der Kandidat der AfD um das Direktmandat im Wahlkreis Erfurt IV. Derzeit ist er bei einer Sicherheitsfirma im Bereich Geld- und Wertransport beschäftigt. Für seine Partei sitzt er im Stadtrat von Erfurt.

Bildrechte: Kristina Nordt

Für die Christdemokraten kandidiert Kristina Nordt für das Direktmandat im Wahlkreis Erfurt IV. Sie wurde 1982 in Kaiserslautern geboren. Ihr Studium der Staats- und Sozialwissenschaften an der Universität Erfurt begann sie 2000 und beendete es 2005 mit dem Master. Nach ihrem Studium war sie zunächst Referentin im Thüringer Sozialministerium und von 2008 bis 2020 im Thüringer Landtag für die CDU. Beim Kolping-Bildungswerk Thüringen ist sie 2021 Assistentin der Geschäftsführung geworden und seit 2022 selbst Geschäftsführerin.

Sie trat 2008 in die Junge Union ein, wo sie zur stellvertretenden Kreisvorsitzenden gewählt wurde. 2010 ist sie dann Mitglied des Bundesvorstand der Jugendorganisation geworden. Dieses Amt bekleitete sie bis 2016. Für den ausgeschiedenen Abgeordneten Mark Hauptmann hat Nordt im März 2021 dessen Mandat im Deutschen Bundestag übernommen. Bei der Bundestagswahl verlor sie den Sitz wieder. Seit 2011 ist sie Mitglied im Kreisvorstand der CDU Erfurt. Kristina Nordt ist verheiratet und Mutter einer Tochter.

Bildrechte: MDR/Cornelia Klisch

Cornelia Klisch kam 2019 über die Landesliste der SPD in den Thüringer Landtag. Sie wurde 1972 in Erfurt geboren. Nach ihrem Abitur studierte sie Medizin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Von 1999 bis 2004 war sie in Freiburg im Breisgau als Assistenzätztin an der Klinik für Neurologie beschäftigt. An Helios-Klinikum in Erfurt war sie ein weiteres Jahr Assistenzärztin und ist seit 2006 niedergelassene Fachärztin für Neurologie.

Klisch war von 2009 bis 2020 Stadträtin in Erfurt und zwischen 2011 und 2021 Ortsvereinsvorsitzende der SPD in Erfurt Süd. Seit 2012 ist sie Mitglied im Landesvorstand der SPD Thüringen. 2018 wurde die Neurologin zur stellvertrenden Landesvorsitzenden ihrer Partei in Thüringen gewählt. Im Erfurter Kreisverband hat sie den Vorsitz inne. Cornelia Klisch ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Bildrechte: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen

Renate Wanner-Hopp tritt bei der Landtagswahl im September für das Bündnis 90/Die Grünen im Wahlkreis Erfurt IV an. Sie wurde 1961 in Villingen geboren. Von 2009 biss 2018 war sie Assistentin der Geschäftsleitung und Vizepräsidentin in zwei IT-Unternehmen bei München. Seit 2020 arbeitet sie als selbstständige Mediatorin und Coach in Erfurt. Als Mitglied ist sie bei der Initiative Omas gegen Rechts aktiv. Wanner-Hopp ist verheiratet und Mutter von drei Töchtern.

Der FDP-Kandidat um das Direktmandat im Wahlkreis Erfurt IV heißt Stefan Carl. In Erfurt wurde er 1977 geboren. Der studierte Diplom-Betriebswirt ist derzeit als Finanzleiter beschäftigt.

Für die neu gegründete Partei BSW kandidiert Thomas Schmid für das Direktmandat in Erfurt IV. Als Medienberater war er von 2002 bis 2009 selbstständig und wurde anschließend 2009 Kommunikationschef der Krankenkasse Barmer in Mitteldeutschland. Seit 2014 ist er in einem Erfurter Beratungsunternehmen als Kommunikations- und Kontaktmanager beschäftigt.

Schmid war zuvor Mitglied der SPD und wechselte im Februar 2024 zur BSW. Dort ist er seitdem Landeskoordinator.

Für die Freien Wähler geht bei der Thüringer Landtagswahl im September Henri Endter ins Rennen. Der gerlernte Installateur wurde 1965 geboren. Im Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen ist er Fraktionsvorsitzender seiner Partei.

Zum Wahlkreis Erfurt Iv gehören die südöstlichen Stadtteile Büßleben, Daberstedt, Dittelstedt, Egstedt, Herrenberg, Melchendorf, Möbisburg-Rhoda, Niedernissa, Rohda (Haarberg), Urbich, Waltersleben, Wiesenhügel und Windischholzhausen. Zusammengefasst leben in den Stadtteilen circa 36.000 Wahlberechtigte.