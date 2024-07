Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Andreas Bühl hat seit 2014 jedes Mal das Direktmandat für den Thüringer Landtag im Wahlkreis Ilm-Kreis I gewonnen und will es 2024 verteidigen. 1987 in Ilmenau geboren, schloss Bühl 2009 sein Studium an der Verwaltungsfachhochschule Gotha als Diplom-Verwaltungswirt ab. Er war beim Thüringer Verfassungsschutz bis 2013 beschäftigt. Ein Jahr vor dem Einzug in den Landtag war er beim Landesamt für Vermessung und Geoinformation als Controller tätig. 2022 machte er an der Universität Kassel seinen Master in Management für öffentliche Verwaltung.

Seit 2009 ist er Mitglied des Ilmenauer Stadtrates und dort gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender der CDU/FDP-Fraktion. Im Kreistag des Ilm-Kreises sitzt er seit 2019 ebenfalls als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Andreas Bühl ist verheiratet.

Jens Dietrich, Kandidat der AfD, wurde 1965 in Berlin geboren. Nach einer Ausbildung zum chemisch-technischen Assistenten machte er 1993 seinen Abschluss als Diplom-Chemiker an der Universität Siegen. Seit 2000 ist er Prokurist und Gesellschafter im IT-Großhandel und dort seit 2002 Geschäftsführer. An der Universität Gießen promovierte er 2009 in Chemie. Zwischen 2018 und 2023 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner. 2023 kam er über die Landesliste als Mandatsnachfolger für Robert Sesselmann in den Thüringer Landtag.

Zuvor war er jahrzehntelang Mitglied der CDU und 2013 Gründungsmitglied der AfD in Thüringen. Er wurde 2019 in den Kreistag des Ilm-Kreises gewählt und sitzt im Stadtrat von Ilmenau. Jens Dietrich ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Martin Mölders kandidiert für die FDP um das Direktmandat im Wahlkreis Ilm-Kreis I. Am Niederrhein wurde er 1958 geboren. Er studierte nach dem Abitur und der Wehrpflicht ab 1979 Volks- und Energiewirtschaft in Köln. Nach über 20 Jahren in einem Unternehmen, teilweise als Geschäftsführer, kam er 2011 nach Thüringen. Dort war er von 2014 bis zum Renteneintritt 2024 Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe Ilm-Kreis.

In die FDP trat er 2008 ein und ist dort der Kreisvorsitzende im Ilm-Kreis. Martin Mölders ist geschieden und hat zwei Töchter.

Der Kandidat der SPD um das Direktmandat für den Ilm-Kreis I ist Maximilian Reichel-Schindler. Der gebürtige Ilmenauer wurde 1996 geboren und hat nach Abitur und einem Austauschjahr in London an der Fachhochschule Erfurt und an der Technischen Hochschule Wildau bis 2023 BWL studiert.

Der SPD trat er 2013 bei. Von 2017 bis 2021 war er Vorsitzender der SPD-Nachwuchsorganisation, der Jusos, im Ilm-Kreis. Er sitzt im Kreisvorstand der SPD Ilm-Kreis und wurde in Elgersburg 2019 in den Gemeinderat gewählt.

Seit 2014 sitzt Christian Schaft über die Landesliste der Linken im Thüringer Landtag. Dieses Jahr möchte er per Direktmandat erneut dort einziehen. Schaft wurde 1991 in Bad Salzungen geboren. Nach seinem Abitur studierte er Kommunikations- und Staatswissenschaften an der Universität Erfurt.

Seit 2007 ist der Mitglied seiner Partei und hatte von 2010 bis 2014 einen Sitz im Gemeinderat von Barchfeld-Immelborn. Zwischen 2016 und 2021 war er Mitglied des Parteivorstandes. Zum Landesvorsitzenden seiner Partei wurde er 2021 gewählt.

Madeleine Henfling ist seit 2014 über die Landesliste ihrer Partei Bündnis 90/Die Grünen im Thüringer Landtag vertreten. Dieses Jahr möchte sie per Direktmandat in den Landtag einziehen. Sie wurde 1983 in Ilmenau geboren und schloss 2008 ihr Studium der Geschichte, der Afrikanistik und der niederländischen Sprachwissenschaften an den Universitäten Köln und Leiden (Niederlande) ab.

Nach einem Jahr in Elternzeit wurde sie bis 2011 Landessprecherin ihrer Partei. Von 2012 bis 2013 war sie, nach einem weiteren Jahr in Elternzeit, als Mitarbeiterin im Wahlkreisbüro des Abgeordneten Carsten Meyer beschäftigt. Anschließend wurde sie Geschäftsführerin des Landesfrauenrates in Thüringen bevor sie 2014 erstmals in den Landtag einzog.

Im Kreisverband Ilm-Kreis ihrer Partei ist sie 2009 Sprecherin. Sie leitet die Fraktion Bürgerbündnis/Grüne im Stadtrat von Ilmenau und ist seit 2020 Vizepräsidentin des Thüringer Landtags. Henfling ist verheiratet und Mutter von drei Kindern

Der Landesvorsitzende der Freien Wähler, Mathias Nicolai, kandidiert im Wahlkreis Ilm-Kreis I ebenfalls um das Direktmandat. Er wurde 1977 in Ilmenau geboren und ist derzeit als Offsetdrucker beschäftigt. Im Ilm-Kreis ist er zudem stellvertretender Vorsitzender der Freien Wähler.

Der Wahlkreis Ilm-Kreis I umfasst neben Ilmenau die Gemeinden Elgersburg, Großbreitenbach und Martinroda. Wichtigste Institution der Region ist die Technische Universität in Ilmenau. Historisch bekannt ist auch der Bergbau von Kupfer, Silber und Mangan. Als von Goethe geprägte Region ist das Goethe-Stadtmuseum eines der wichtigsten kulturellen Einrichtungen der Umgebung. Der Wahlkreis hat circa 41.000 Wahlberechtigte.