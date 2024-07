Der AfD-Kandidat Olaf Kießling zog bereits 2019 für den Wahlkreis Ilm-Kreis II in den Thüringer Landtag ein. Nun will er sein Mandat verteidigen. Er wurde 1967 in Elgersburg geboren und ist gelernter Elektromonteur. In diesem Bereich war er bis 1991 tätig. Mit einer Ausbildung zum Vermögensberater arbeitete er ab 1995 als Finanzkaufmann bei mehreren Unternehmen.

2004 machte er sich als Finanz- und Versicherungsmakler selbstständig. Zwischen 2006 und 2008 bildete er sich als Betriebswirt an der Fachhochschule Schmalkalden weiter. Bereits 2014 zog er über die Landesliste der AfD in den Landtag ein. Seit 2019 ist er Mitglied im Kreistag des Ilm-Kreises. Olaf Kießling lebt in einer Partnerschaft und hat zwei Kinder.

Jörg Becker ist der Bewerber für die Partei CDU um das Direktmandat für den Thüringer Landtag im Wahlkreis Ilm-Kreis II. Im November 1967 wurde er in Weimar geboren. Nach Abitur und Wehrdienst studierte er ab 1989 Lehramt für Biologie und Chemie an der Universität Leipzig. Zunächst arbeitete er freiberuflich in der Erwachsenenbildung, bevor er zwischen 2000 und 2009 Gymnasiallehrer in Roßleben wurde.

Am Thüringer Institut für Lehrerfortbildung in Bad Berka ist er seit 2009 Referent. Von 2012 bis 2022 war er zusätzlich Referent für Informatik. Als Referatsleiter am Thüringer Informationssystem ist er seit 2014 tätig. Dort wurde er 2020 Abteilungsleiter der Medienbildung.

Becker wohnt in Liebenstein und war dort von 2016 bis 2019 Bürgermeister. Seit 2019 ist er nach der Eingemeindung nach Geratal Ortschaftsbürgermeister von Liebenstein. 2021 wurde er Mitglied der CDU und ist 2022 in den Kreisvorstand des Ilm-Kreises gewählt worden. Den Ortsverband Geratal leitet er.

Die Linke schickt im Wahlkreis Ilm-Kreis II Kevin Andreas Kubasch ins Rennen um das Direktmandat für den Landtag. Kubasch wurde 1994 in Arnstadt geboren. Er war zunächst in verschiedenen Berufen tätig und wurde 2020 Thüringer Justizbeamter.

Seine Parteimitgliedschaft begann 2017. Im örtlichen Kreisvorstand war er Vorstandsmitglied. Kevin Andreas Kubasch ist Vater einer Tochter.

Christian Stonek tritt bei der Landtagswahl im September für die FDP an. Der 47-Jährige wurde in Arnstadt geboren und ist gelernter Modellbaumeister. In diesem Bereich leitet er seinen eigenen Familienbetrieb. Er hat einen Sitz im Stadtrat von Arnstadt und ist stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP im Ilm-Kreis. Stonek hat ein Kind.

Die SPD schickt dieses Jahr Florian Wagner als Kandidat um das Direktmandat im Ilm-Kreis II ins Rennen. Der 22-Jährige Pflegefachmann sitzt seit der Kommunalwahl 2024 im Kreistag des Ilm-Kreises.

Bildrechte: Kathrin Cagnin

Kathrin Cagnin kandidiert für die Partei Bündnis 90/Die Grünen um das Direktmandat im Wahlkreis Ilm-Kreis II. Die gelernte Ergotherapeutin ist verheiratet.

Der Kandidat für das Landtags-Direktmandat der Freien Wähler im Wahlkreis Ilm-Kreis II ist Silvio Pahlke. Er wurde 1975 in Ilmenau geboren und ist langjähriger Polizeibeamter.

Der Wahlkreis Ilm-Kreis II umfasst die nördlichen Gemeinden des Landkreises. Dazu gehören neben Arnstadt noch Alkersleben, Amt Wachsenburg, Bösleben-Wüllersleben, Dornheim, Elleben, Elxleben, Geratal, Osthausen, Wülfershausen, Plaue, Stadtilm und Witzleben. Insgesamt leben im Wahlkreis knapp 46.000 Wahlberechtigte. Im Ilm-Kreis liegt das größte Industriegebiet Thüringens.