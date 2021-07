Die Landtagsverwaltung ist der "Maschinenraum" des Parlaments. In der öffentlichen Berichterstattung und Wahrnehmung spielt sie nur selten eine Rolle, trotzdem laufen dort alle Fäden zusammen. Vor Kurzem wurde nach wochenlangen Diskussionen der Antrag zur Auflösung des Landtags eingereicht . Er wird - sollte er nicht zurückgezogen werden - am 19. Juli zur Abstimmung gestellt.

Landtagspräsidentin Birgit Keller von der Linksfraktion und mit ihr die Verwaltung sorgen dafür, dass die Vorgaben der Verfassung und alle Fristen eingehalten werden. Von "business as usual" ist man weit entfernt: "Die Verwaltung ist selbstverständlich in Habachtstellung, weil sie auch noch nicht mit einer solchen Aufgabe konfrontiert war - neben den gesamten Prozessen, die weiterlaufen, nämlich der Organisation des Parlamentsgeschehens, den Ausschusssitzungen, und das alles unter Corona-Bedingungen. Also das ist eine wirklich angespannte Situation."

Seit gut eineinhalb Jahren ist Birgit Keller die erste Landtagspräsidentin einer Linksfraktion überhaupt in Deutschland. Die Ereignisse seitdem reichten allerdings fast für eine komplette Amtszeit, sagt sie: "Erst war das Desaster der Ministerpräsidentenwahl, also gleich zwei Wahlen, wie wir wissen. Das ist ja nun auch nicht gewöhnlich in Thüringen oder in anderen Bundesländern, und dann kam unmittelbar die Corona-Krise." Das alles habe natürlich dazu geführt, dass sie persönlich, wie viele andere auch, noch keinen Alltag in diesem Amt erlebt habe und insofern sei es angespannt.