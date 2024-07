Zweck-Optimist oder Realitätsverweigerer?

Anfang April. Die Thüringer FDP hat zum Parteitag geladen und dafür den Saal eines großen Hotels in Weimar gemietet. Heimspiel für Kemmerich. Er wohnt unweit des Veranstaltungsorts.

Im Thüringen-Trend, der MDR-Wahlumfrage, ist der gelbe Balken, mit dem die Demoskopen stets die Werte der FDP ausweisen, zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr vorhanden. Die Partei ist in den nicht mehr messbaren Bereich gerutscht. Andere Umfragen sehen die Liberalen damals und heute bei zwei Prozent. Wäre das auch das Ergebnis am Wahlabend, säße die FDP künftig nicht mehr im Landtag.

Umso erstaunlicher, was Kemmerich an diesem Tag als Ziel für den Wahlabend ausgibt: acht bis zehn Prozent. Die Delegierten sind zufrieden. Sie wählen den Landesvorsitzenden mit überwältigendem Ergebnis zum Spitzenkandidaten. Ernstzunehmende Konkurrenz gibt es für Kemmerich nicht in der Partei. Der Dammbruch 2020 scheint vergessen und verziehen. Zumindest im heimischen Landesverband.

Die Bundespartei trägt dem Thüringer Spitzenkandidaten die Vorgänge von damals noch immer nach. Finanzielle und personelle Unterstützung aus der Berliner Parteizentrale wird es nicht gegeben. Zu stören scheint das Kemmerich allerdings wenig. Im Gegenteil. Als Verstoßener kann er ohne Rücksicht gegen die Bundesregierung, deren Teil die Bundes-FDP ist, austeilen.

Regierungsbeteiligung als erklärtes Ziel

Der Wahlkampf hat begonnen und Kemmerich setzt vor allem auf drei Themen. Bildungspolitik mit weniger Unterrichtsausfall, den digitalen Umbau der öffentlichen Verwaltung und seinen persönlichen Bekanntheitsgrad. Diesen führt der 59-Jährige häufig an, wenn es darum geht, seine Mitstreiter vom eigenen Wert zu überzeugen. "Ich glaube, die Leute hören mir zu, die können mit meinem Namen und meinen politischen Inhalten etwas anfangen", erklärt Kemmerich.

Der FDP-Spitzenkandidat ist überzeugt: "Wenn wir das angepeilte Ziel am Wahltag schaffen, sind wir in der Position, Verantwortung für dieses Land übernehmen zu wollen." Während die Umfragen den Liberalen den Absturz in die außerparlamentarische Opposition ankündigen, träumt der Spitzenkandidat von einer Regierungsbeteiligung.

Kemmerich peilt Deutschland-Koalition an