Bildrechte: imago images/Karina Hessland

Für die AfD will Torsten Czuppon das 2019 errungene Landtags-Direktmandat im Wahlkreis Sömmerda II verteidigen. 1966 in Kölleda geboren, war er vor seinem Einzug in den Thüringer Landtag zuletzt Polizist. Nach dem Abitur ging er 1985 für drei Jahre als Unteroffizier zur NVA. Er fing 1988 ein Maschinenbaustudium an, wechselte dann jedoch zu einer Ausbildung als Feinmechaniker. 1991 begann er eine Ausbildung zum Polizisten. Ab 2011 studierte er berufsbegleitend an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Meiningen.

Der AfD trat er 2016 bei. In Sömmerda sitzt er im Stadtrat sowie im Kreistag, bei beiden ist er der stellvertretende Vorsitzende seiner Partei. Torsten Czuppon ist verheiratet.

Im Juni 2024 verwarf das Thüringer Oberlandesgericht die Revision eines Urteils vom Landgericht Erfurt, indem Czuppon wegen der Verfolgung Unschuldiger verurteilt wurde.

Bildrechte: IMAGO / foto2press

Die Kandidatin der Linken für das Direktmandat im Wahlkreis Sömmerda II ist Annabell Zoeger. In Sondershausen wurde sie 1994 geboren und hat Politikwissenschaft sowie Soziologie studiert. Während ihres Studiums arbeitete sie als Bildungsreferentin. Nach der Universität war sie beim Dachverband der ostdeutschen Migrantenorganisationen beschäftigt, wechselte 2021 aber in das Thüringer Bildungsministerium. Aktuell ist sie als Lehrerin tätig.

Für die Sozialdemokraten kandidiert Stefan Carow für das Direktmandat im Wahlkreis Sömmerda II. Er wurde 1990 in Erfurt geboren und wohnt in Kölleda. Nach Abitur und Grundwehrdienst begann er ein Lehramtsstudium, brach dieses jedoch 2012 ab und absolvierte eine Ausbildung zum Bürokaufmann am Flughafen Erfurt an. Dort arbeitet er aktuell im Vertrieb.

Seit Mai 2024 sitzt er im Stadtrat von Kölleda. Stefan Carow lebt in einer Partnerschaft und hat zwei Kinder.

Bildrechte: Klaus Wagner

Die CDU schickt im Wahlkreis Sömmerda II Klaus Wagner ins Rennen um das Direktmandat für den Landtag. Der gebürtige Erfurter schloss 1994 sein Studium der Ernährungswissenschaften an der Universität Jena ab. Er war danach als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft in Braunschweig beschäftigt, bevor er 2004 an der Universität Halle-Wittenberg promovierte. Seit 2004 ist er Geschäftsführer der Universal-Agrar in Riethnordhausen.

Er war von 2007 bis 2012 Schöffe am Landwirtschaftsgericht in Erfurt und von 2013 bis 2017 am Thüringer Finanzgericht in Gotha. Seit 2016 ist er Präsident des Thüringer Bauernverbandes.

Uwe Schäfer wurde 1969 in Gotha geboren und ist der Kandidat der FDP für Direktmandat im Wahlkreis Sömmerda II. Der gelernte Verwaltungsfachangestellte war von 2006 bis 2018 Bürgermeister der Stadt Rastenberg und ist derzeit beim Landratsamt von Sömmerda beschäftigt. Im Kreisverband der FDP Sömmerda hat er den Vorsitz inne. Als Beisitzer sitzt er im Landesvorstand der FDP Thüringen. Schäfer ist verheiratet und hat drei Kinder.

Der stellvertretende Vorsitzende der Freien Wähler in Thüringen, Michael Schneider, möchte im September mit einem Direktmandat in den Landtag einziehen.

Der Wahlkreis Sömmerda II hat circa 45.000 Wahlberechtigte und liegt nördlich von Gotha. Im Osten grenzt er an den sachsen-anhaltische Burgenlandkreis. Die zugehörigen Gemeinden sind Alperstedt, Büchel, Buttstädt, Eckstedt, Griefstedt, Großmölsen, Großneuhausen, Großrudestedt, Günstedt, Kindelbrück, Kleinmölsen, Kleinneuhausen, Kölleda, Markvippach, Nöda, Ollendorf, Ostramondra, Rastenberg, Schloßvippach, Sömmerda, Sprötau, Udestedt, Vogelsberg und Weißensee.