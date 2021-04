Hohe Hürde für Landtags-Selbstauflösung

Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Wenn der Landtag wie versprochen Neuwahlen herbeiführen will, dann muss er sich vorher auflösen. Das geht aber nur, wenn zwei Drittel der Abgeordneten zustimmen – in diesem Fall müssten 60 von 90 Parlamentariern FÜR die Auflösung (und damit für die vorzeitige Beendigung ihrer temporären Arbeitsverhältnisse) votieren. Kein Problem, sollte man meinen – die Koalition hat bekanntlich 42 Stimmen, plus 21 von der CDU kämen 63 Stimmen zusammen. Es müsste also reichen. Wenn da nicht dieses unüberhörbare Gegrummel in der CDU-Fraktion wäre.

Insider berichten von mindestens drei Abgeordneten, die jetzt Bedenken entwickelt und dies in einer internen Probeabstimmung auch dokumentiert hätten. Als Gründe für das Hadern am gegebenen Versprechen werden die Machtverhältnisse in der Fraktion oder Angst vor Diäten-Verlust genannt. Wer gibt schon gerne seinen Posten auf, wenn er sowieso seine letzte Wahlperiode machen wollte, aber die eben gerne fünf statt nur zwei Jahre. Und das auch noch freiwillig?

Manchmal sind Ratschläge wie Schläge

Ministerpräsident Bodo Ramelow. Bildrechte: MDR Linken-Frontmann Bodo Ramelow kennt diese Diskussion. Als Regierungschef wolle er sich ja eigentlich nicht einmischen, kokettiert der Ministerpräsident kurz, um dann hinzuzufügen: "Ich kann nur dazu raten, einmal gegebene Versprechen auch einzuhalten." Der Wähler habe ein gutes Gedächnis. Auch SPD-Fraktionschef Matthias Hey macht Druck auf die CDU: "Ich muss davon ausgehen, dass die CDU-Fraktion steht und wir am 19. Juli in einer Sondersitzung die Landtags-Auflösung beschließen."

Vorschlag Probeabstimmung

Um jetzt nicht unvorbereitet in die Abstimmung zu stolpern, haben die Linken beim letzten Treffen der Fraktionsspitzen von CDU, Linken, SPD und Grünen deshalb folgendes vorgeschlagen: Die Abstimmung über die Landtagsauflösung muss beantragt werden. Dieser Antrag solle möglichst von allen 63 Abgeordneten von Rot-rot-grün und CDU unterschrieben werden. Um vorher schon einmal auszuprobieren, ob die Zweidrittel-Mehrheit tatsächlich steht.