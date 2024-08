Bildrechte: IMAGO / Steve Bauerschmidt

Thomas Gottweiss von der CDU will das im Wahlkreis Weimar I – Weimarer Land II 2019 errungene Direktmandat verteidigen. Gottweiss wurde 1979 in Apolda geboren. Nach dem Abitur studierte er an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und an der TU Ilmenau Informatik und legte 2005 sein Vordiplom ab. Von 2004 bis 2006 war er Referent des Generalsekretärs der CDU Thüringen. Sein Studium der Kommunikationswissenschaften mit Nebenfach Philosophie an der Universität Erfurt begann er 2006 und schloss es 2009 mit dem Bachelor ab.

Bis 2008 war er wissenschaftliche Hilfskraft bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft und an der Universität Erfurt. 2014 schloss er sein Masterstudium der Kommunikationswissenschaft in Erfurt ab. In der Gemeinde Ilmtal-Weinstraße wurde er 2014 zum Bürgermeister gewählt und hatte dieses Amt bis zu seinem Einzug in den Landtag inne.

2002 wurde er Mitglied im Vorstand des Kreisverbandes der CDU im Weimarer Land und 2004 Mitglied der Fraktion der CDU im Kreistag. Seit 2023 ist er stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes der CDU im Weimarer Land und wurde 2023 zum Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Kreistag gewählt. Thomas Gottweiss ist verheiratet.

Michael Eberhardt kandidiert für die Partei Die Linke für das Direktmandat im Wahlkreis Weimar I – Weimarer Land II. Der gelernte Kaufmann wurde 1975 geboren und arbeitet derzeit als Vorarbeiter bei der Diakonie in Holzdorf. Im Stadtrat von Blankenhain hat er seit 2015 einen Sitz inne.

Peter Gerhardt ist der Kandidat der AfD für das Direktmandat im Wahlkreis Weimar I – Weimarer Land II. Er wurde 1992 geboren und wohnt in Apolda. Der studierte Wirtschaftsingenieur ist derzeit im Technischen Vertrieb beschäftigt.

Für die Sozialdemokraten kandidiert Steven Büchner für das Direktmandat im Wahlkreis Weimar I – Weimarer Land II. Er wurde 1981 in Erfurt geboren. Seine Ausbildung zum Polizeibeamten begann er 2002 im hessischen Eschwege und beendete sie 2005. Seinen Dienst verrichtete er bis 2013 in der Bundesbereitschaftspolizei und begann dann die Weiterbildung zum Diplom-Verwaltungswirt an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung.

Ab 2015 wieder bei der Bundesbereitschaftspolizei als Gruppenführer, ging er 2017 als Dozent nach Bamberg. Seit 2021 hatte er verschiedene Dienstposten als Gruppenführer und Zugführer inne und wurde im September 2022 Gruppenleiter der Bundespolizei. Büchner ist Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Drei Gleichen/Nesse-Apfelstädt im Kreis Gotha.

Die Grünen im Wahlkreis Weimar I – Weimarer Land II schicken Max Reschke in das Rennen um das Direktmandat. Der gebürtige Apoldaer wurde 1995 geboren. Reschke ist seit 2007 selbstständiger Imker und studiert derzeit Soziologie und interkulturelle Wirtschaftskommunikation an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Seit 2014 ist er Mitglied der Partei Die Grünen. Zwischen 2017 und 2020 saß er als Beisitzer im Landesvorstand der Grünen Thüringen. Im März vergangenen Jahres wurde er zum Co-Landesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen in Thüringen gewählt.

Der Kandidat Patrick Martin ist der Bewerber der FDP im Wahlkreis. Er wurde 1969 geboren und ist seit über 30 Jahren im Polizeidienst tätig - aktuell als Pressesprecher der Landespolizeidirektion in Erfurt. Der Diplom-Verwaltungswirt und Betriebswirt ist verheirateter Vater von zwei Kindern. Er wohnt in Uhlstädt-Kirchhasel im Kreis Saalfeld-Rudolstadt.

Ute Sauer ist die Kandidatin der Freien Wähler in Wahlkreis Weimar I – Weimarer Land II. Sie wurde 1959 geboren und lebt in Großheringen im Weimarer Land. Als Wirtschaftsleiterin legte sie ein Staatsexamen ab und ist derzeit als Unternehmerin tätig.

Der Wahlkreis setzt sich aus der kreisfreien Stadt Weimar und dem Landkreis Weimarer Land zusammen. Von der Stadt Weimar sind die Ortsteile Schöndorf, Süßenborn und Tiefurt/Dürrenbacher Hütte zugehörig. Vom Landkreis Weimarer Land die Gemeinden Apolda, Bad Sulza, Eberstedt, Großheringen, Ilmtal-Weinstraße, Niedertrebra, Obertrebra und Schmiedehausen. Insgesamtleben im Wahlkreis 35.000 Wahlberechtigte.