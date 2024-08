Bildrechte: picture alliance/dpa | Marijan Murat

Mike Mohring zog 1999 über die Landesliste in den Thüringer Landtag ein. Bei den Landtagwahl 2004 gewann er das Direktmandat im Wahkreis Weimarer Land I - Saalfeld-Rudolstadt III und konnte es 2009, 2014 und 2019 verteidigen. Der gebürtige Apoldaer begann nach dem Zivildienst ab 1990 ein Studium der Rechtswissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, das er nicht beendete. Abgeschlossen hat er dagegen 2009 ein Studium des Internationalen Wirtschafts- und Steuerrechts an der Frankfurter Finanz- und Managementschule und dem MCI Management Center Innsbruck.

Von 2004 bis 2013 war er Geschäftsführender Gesellschafter eines Handwerksbetriebs.

Seit 1993 ist Mohring Mitglied der CDU. Von 2008 bis 2020 war er Vorsitzender der Landtagsfraktion.

Benjamin-Immanuel Hoff gehört als Staatskanzleichef und Kulturminister der rot-rot-grünen Landesregierung an und bewirbt sich um ein Direktmandat im neuen Landtag. Hoff ist Berliner und wurde 1976 geboren. An der Humboldt-Universität studierte er von 1996 bis 2001 Sozialwissenschaften und promovierte 2006. Im Berliner Senat war er bis 2011 Staatssekretär beschäftigt. Seit 2010 ist Hoff Honorarprofessor an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin und war von 2012 bis 2013 Rektor der BEST-Sabel Hochschule Berlin.

Vor seinem Eintritt in die Thüringer Landesregierung 2014 war er als Geschäftsführer in einem Beratungsunternehmen tätig. Im November 2019 übernahm er für vier Monate kommissarisch zusätzlich die Leitung des Infrastrukturministeriums.

Hoff ist Vater dreier Söhne.

Brunhilde Ursula Margit Nauer ist die Kandidatin der AfD in Wahlkreis Weimarer Land I - Saalfeld-Rudolstadt III.

Dirk Slawinsky wurde 1992 in Altenburg geboren und ist der Kandidat der SPD für das Direktmandat im Wahlkreis Weimarer Land I - Saalfeld-Rudolstadt III. Er hat an der Bauhaus-Universität Weimar Architektur und Bauingenieurwesen studiert und seit 2014 in diesem Fachgebiet gearbeitet. Seit 2019 ist er Wahlkreismitarbeiter des Landtagsabgeordneten Thomas Hartung, der kurz vor der Landtagswahl 2024 gestorben ist. Dirk Slawinsky gehört dem Stadtrat in Weimar an.

Für die Freien Wähler tritt im September Gerd Gunstheimer als Direktkandidat an. Er ist Mitglied im Gemeinderat von Ilmtal-Weinstraße.

Der Wahlkreis umfasst Gemeinden in den Landkreisen Weimarer Land und Saalfeld-Rudolstadt. Vom Landkreis Weimarer Land sind dies die Gemeinden Am Ettersberg, Bad Berka, Ballstedt, Blankenhain, Buchfart, Döbritschen, Ettersburg, Frankendorf, Grammetal, Großschwabhausen, Hammerstedt, Hetschburg, Hohenfelden, Kapellendorf, Kiliansroda, Kleinschwabhausen, Klettbach, Kranichfeld, Lehnstedt, Magdala, Mechelroda, Mellingen, Nauendorf, Neumark, Oettern, Rittersdorf, Tonndorf, Umpferstedt, Vollersroda und Wiegendorf.

Vom Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist es nur die Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel. Insgesamt leben im Wahlkreis circa 43.000 Wahlberechtigte.