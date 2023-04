Als Konsequenz haben nach MDR THÜRINGEN-Informationen in den vergangenen Monaten zwei Thüringer Betriebe die Blumenkohlproduktion komplett eingestellt, die sich auf das Gemüse spezialisiert hatten. Diese haben bisher den Bärenanteil im Freistaat produziert. Die Folge: Die Kohlsorte wird nun nur noch in ganz geringen Mengen regional in Thüringen erhältlich sein.

Erschwerend kommt hinzu: Zwar ist der Fischer-Betrieb noch in halbwegs komfortabler Lage, da es zwei Brunnen gibt, von denen das Wasser auf die Felder gebracht werden kann. Doch in den vergangenen, sehr trockenen Jahren sei die Verfügbarkeit von Wasser einer der Hauptgründe gewesen, warum Gemüse immer unrentabler wurde, erzählt Lars Fischer: "Wenn es ein normales Jahr ist, können wir mit den Brunnen schon ausgleichen und steuern. Aber das gelingt in diesen trockenen Jahren nicht und dann fehlt es eben an Qualität und Menge. Und dann kommt die wirtschaftliche Schieflage eben noch schneller."