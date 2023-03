Doch nicht erst seit diesem Verkauf an die Aldi-Stiftung wird in Thüringen über die Frage gestritten, ob und wie Agrarland vor Spekulationen von Investoren geschützt werden soll. Mitte März stellte Thüringens Landwirtschaftsministerin Susanna Karawanskij (Linke) nun den Entwurf eines Agrarstrukturgesetzes vor . Das Gesetz mit dem ganzen Titel "Agrar- und Forstflächenstrukturgesetz" soll laut Karawanskij vor allem Transparenz auf dem Bodenmarkt herstellen und es richten für Landwirte, die kein neues Land mehr finden. Der Entwurf liegt MDR THÜRINGEN vor.

Darin ist unter anderem eine Preismissbrauchskontrolle vorgesehen, nach der in Regionen mit besonders hohen Bodenpreisen die Grenze bei 20 Prozent über dem in der Region durchschnittlichen Marktpreis gezogen werden könnte.

Wirklich neu und bislang in Deutschland einzigartig ist die sogenannte Share-Deal-Regelung. Würde das Gesetz nach aktuellem Stand umgesetzt, müssten Anteilskäufe an landwirtschaftlichen Unternehmen ab einem Kauf von 50 Prozent der Anteile angezeigt, und ab einem Kauf von 90 Prozent auch genehmigt werden. Die Idee dahinter: Das Land Thüringen hätte dann auch in Betriebsverkäufen wie 2020 an Aldi ein Mitspracherecht. Und könnte beispielsweise auch einen Verkauf wie den an den Investor Quarterback verhindern.