Wolfgang Grübler setzt auf umweltschonende High-Tech: Das Führerhaus des Traktors ist eine Art Mission Control, mit allen wichtigen Informationen auf Bildschirmen. Ein Rechner empfängt den Chlorophyllgehalt, entscheidet in Sekundenschnelle, wie viel Düngemittel in Form von Stickstoff sie benötigen und gibt nur so wenig wie nötig aufs Feld. Grübler: "Wir haben eine bessere Qualitätsernte und wir haben die Pflanze so versorgt, wie sie es benötigt und wir schonen die Umwelt."

Vogel sieht die Verantwortung bei den Landmaschinen: "40 Tonnen plus, die verdichten allein durch ihr Gewicht. Und da helfen breite Reifen auch nix. Diese Verdichtungen wieder zu beheben ist relativ schwierig und langwierig." Die Pflanzen können dadurch außerdem nicht mehr so tief wurzeln. Vor allem aber fließt das Regenwasser vom Acker ab, ohne in den Boden einzudringen, beobachtet Vogel. Bei einem Starkregen wird der Acker zum See. "Deshalb wird der Unterboden in der Landwirtschaft gerade für das Management in trockenen Zeiten immer wichtiger."