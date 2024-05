Bis Mitternacht liefen bei der Landeseinsatzzentrale der Polizei insgesamt 735 Notrufe ein. Das waren in etwa so viele wie im vorigen Jahr zum Vatertag. In 100 Fällen ging es um Ruhestörungen wegen lauter Musik und in 50 Fällen waren es handfeste Auseinandersetzungen mit meist kleineren Verletzungen.