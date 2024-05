Ursprünglich sollte am Sonntag der Sänger Mark Forster in der Erfurter Messe-Halle auftreten. Nachdem das Konzert kurzfristig krankheitsbedingt abgesagt wurde, nutzten die für den Bühnenaufbau bereits angereisten Mitarbeiter die freie Zeit und spielten in der riesigen Halle Fußball. Der Wachdienst hielt sie in der Nacht zu Sonntag für Einbrecher und rief die Polizei, wie die Beamten am Montag mitteilten.