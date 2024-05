Bildrechte: MDR/Stefan Heine

Behandlung verweigert Halle-Attentäter aus Erfurter Klinikum in ein Haftkrankenhaus verlegt

20. Mai 2024, 15:23 Uhr

In Halle wollte er vor viereinhalb Jahren zahlreiche Menschen in einer Synagoge töten. Seitdem wird Stephan B. unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen bewacht - zuletzt in einem Krankenhaus in Erfurt. Nun wurde er nach Nordrhein-Westfalen gebracht.