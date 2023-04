Gegen 9 Uhr an diesem Dienstag sind die Fahnder der Belgischen Police Fédéral in Zivilfahrzeugen in der Rue du Commerce Nr. 10 vorgefahren. Ihr Ziel: die Parteizentrale der Europäischen Volkspartei (EVP) in Brüssel. Dem Machzentrum einer der größten Fraktionen im Europarlament mit ihrem Vorsitzenden Manfred Weber an der Spitze.

Dieser Manfred Weber soll es gewesen sein, der 2019 den damaligen Thüringer CDU-Landtagsabgeordneten Mario Voigt mit nach Brüssel holte. Es ging um den Wahlkampf der EVP für das Europäische Parlament und Weber brauchte einen Profi für eine Digitale Wahlkampagne der EVP im Internet. Voigt war offenbar sein Mann.

Voigts Tätigkeit für EVP-Wahlkampf im Fokus

Dieses inzwischen vier Jahre zurückliegende Brüssler Engagement von Voigt, der inzwischen CDU-Landes- und Fraktionschef in Thüringen ist, hatte vor einem halben Jahr im fernen Erfurt für landespolitische Schlagzeilen gesorgt.

Denn seit September 2022 ermittelt die Korruptionsabteilung der Staatsanwaltschaft Erfurt gegen Voigt wegen des Verdachts der Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr. Aus diesem Grund sind die belgischen Ermittler bei der Razzia in der EVP-Zentrale am Dienstag nicht alleine. Nach MDR THÜRINGEN-Informationen werden sie unterstützt von Korruptionsfahndern des Dezernates 63 Wirtschaftskriminalität im Thüringer Landeskriminalamt.

Gemeinsam mit ihren belgischen Kollegen suchen sie nach Informationen und Dokumenten über Voigts Tätigkeit als Leiter der Digitalen Wahlkampagne im Europa-Wahlkampf 2019. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt bestätigte MDR THÜRINGEN die Durchsuchung.

Mario Voigt war 2019 Leiter der Digitalen Wahlkampagne für die EVP im Europa-Wahlkampf. Bildrechte: dpa

Rechtshilfe durch belgische Justiz

Nach Angaben des Sprechers wird im Rahmen einer sogenannten Europäischen Ermittlungsanordung ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Erfurt umgesetzt. Dieser Beschlusss sei bereits im Dezember 2022 vom Amtsgericht erlassen worden, so der Sprecher weiter.

In der Folge sei er über die Rechtshilfe an die belgische Justiz geschickt worden, mit der Bitte um Unterstützung in dem Fall. In Belgien selber wurde der Durchsuchungsantrag dann ebenfalls durch einen Untersuchungsrichter genehmigt.

Ermittlungen wegen Bestechlichkeit

Bei der Suche nach Dokumenten gehe es vor allem um die Vergabe eines Auftrages an eine Jenaer Internetagentur, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Denn im Frühjahr 2019, im Zuge Voigts Engagement in Brüssel, soll diese Firma einen Auftrag von der EVP für den Internetwahlkampf zur EU-Wahl erhalten haben.

Der Staatsanwaltschaft geht dem Anfangsverdacht nach, dass Voigt Geld von genau diesem Unternehmen überwiesen bekommen haben soll, nachdem die Firma diesen Auftrag für den Internetwahlkampf von der EVP erhalten hatte. Daraus leitet die Staatsanwaltschaft den Vorwurf der Korruption gegen Voigt ab.