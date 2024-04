"Ich denke, die Menschen sind einfach zutiefst unzufrieden und viele wissen nicht, wo sie oder wie sie in eine Gesellschaft, in eine innere Zufriedenheit zurückkommen können und sie glauben, dass es ihnen dadurch besser gehen wird. Aber es geht ihnen dadurch ja nicht besser", versucht sich Simone Post in einer Erklärung. Sie ist Linken-Politikerin und kandidiert bei den Kommunalwahlen für das Bürgermeisteramt in Rudolstadt.

Auch sie hat verbale Attacken längst erlebt. Mehr noch: "Es gab Eierwürfe, es gab Aufkleber-Aktionen und ich wurde auch schon persönlich an Infoständen angegangen. Von Ausspucken vor einem bis zu Sprüchen wie: 'Euch müsste man alle aufhängen.'" Simone Post will sich von all dem nicht beirren lassen. Ihre Kandidatur hat sie nicht in Frage gestellt. Michael Müller aus Waltershausen überlegt derweil, ob er sich für den Stadtrat wieder aufstellen lässt.

Freistaat will weiteren Sicherheitsgipfel veranstalten

Er ist nicht der Einzige. "Die Listen für den Gemeinderat oder den Kreistag zu füllen, war durchaus herausfordernd und schwierig dieses Jahr", erzählt Thomas Gottweiss. Er Landtagsabgeordneter und Fraktionschef der CDU im Kreistag Weimarer Land. Er könne das natürlich verstehen, aber: "Man muss dagegenhalten. Man muss die Mitte einfach zusammenhalten, sie mobilisieren. Das, was uns eigentlich unsere Eltern beigebracht haben: Anstand, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit im Umgang miteinander. Dass man einfach so einen Grundkonsens hat und da zusammenhält, das muss die Reaktion sein. Also ich glaube, der Rückzug wäre schlecht."