Soziale Medien Wie sich Kommunalpolitiker gegen Bedrohungen im Internet wehren können

Auch Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann kann ein Lied davon singen, was es heißt, sich in diesen aufgeheizten Zeiten politisch zu engagieren. Hetze per E-Mail, Twitter oder Facebook gehöre zum Alltag, sagt der CDU-Politiker. Dass man auf der Straße öffentlich angegangen werde, auch.