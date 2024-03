Die Sicherheitsbehörden in Thüringen wollen beim Schutz von Politikern enger zusammenarbeiten. Die politische Auseinandersetzung würde verrohen, sagte Innenminister Georg Maier (SPD) am Freitag bei einem Sicherheitsgipfel in Erfurt. Eine Folge sei, dass die Angriffe auf Politiker und deren Büros zunähmen. Nach Angaben von Maier gab es im letzten Jahr 82 politisch motivierte Angriffe auf Wahlkreisbüros. Im Jahr davor waren es 58 und im Jahr 2021 wurde 42 solcher Angriffe verübt.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Reichel