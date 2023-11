Darauf habe sich das Kernkabinett mit Vertretern der Koalitionsparteien verständigt, hieß es. Die bisherige Aufteilung sei zwar geeignet für reguläre Abläufe, aber "zu schwerfällig" in Krisensituationen.

Denstädt selbst nannte den Schritt richtig. So könnten Aufnahme und Unterbringung der Flüchtlinge in dem Ministerium gebündelt werden, das für die Kommunen und das Landesverwaltungsamt zuständig ist. Prozesse könnten effektiver gestaltet und Entscheidungen besser durchgesetzt werden. "In der Politik geht es nicht um persönliche Profilierung, sondern um gemeinsame Lösungen im Interesse der gesamten Gesellschaft", sagte Denstädt.