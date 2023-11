Bereits am Vortag war in Suhl die brandschutzrechtliche Kapazitätsgrenze von rund 1.400 Menschen erneut überschritten worden. Eine Sprecherin des Landesverwaltungsamts sagte am Mittwoch, dass in den kommenden Tagen rund 180 Geflüchtete auf mehrere Kommunen verteilt werden sollen. Allerdings sei auch damit zu rechnen, dass neue Geflüchtete ankommen werden. Auch die übrigen Unterkünfte des Landes in Hermsdorf und Eisenberg sind gegenwärtig an ihren Kapazitätsgrenzen.