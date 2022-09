Dezernent Horn dementiert Rassismus in der Ausländerbehörde. "In der ABH ist mir kein Fall von Rassismus bekannt. Die Mitarbeiter leisten dort Hervorragendes, sind engagiert und tun alles, um Bearbeitungszeiten zu minimieren. Da stelle ich mich auch schützend vor meine Mitarbeiter", so Horn.

Die Situation in Erfurt ist aber kein Einzelfall. Adam und Iman wissen auch von Geflüchteten in anderen Thüringer Städten, die ähnliche Probleme haben. Andreas Horn sieht die Verantwortung auch beim Land. "Wir haben zusammen mit Gera, Jena und Weimar im April beim Land angefragt, ob eine zentrale Ausländerbehörde eingerichtet werden kann. Das würde uns als Städte und Kommunen schon einmal entlasten", sagt er.

Die Anfrage blieb jedoch ohne Erfolg. Am Ende fügt er an: "Wir wollen, dass sich natürlich die Menschen in Erfurt, in dieser tollen Stadt wohlfühlen, daran arbeiten wir auch intensiv".