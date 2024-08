Man sagt immer, Motorradfahren sei gefährlich. Natürlich hat das Gefährdungspotenzial. Wenn ich mit einem Zweirad unterwegs bin, ist die Gefahr größer, als wenn ich mit dem Auto gut verpackt und angeschnallt mit Airbags unterwegs bin. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, das ist so. Aber per se macht natürlich das Motorrad niemanden kaputt, sondern das ist immer der Mensch, der da draufsitzt, der dieses Fahrzeug möglicherweise nicht zweckbestimmt fährt. Aber wenn Sie da in "Ihrer" Geschwindigkeit fahren, nur in der Stadt, Handschuhe tragen - dann würde ich sagen, dann ist es auch okay, dann sind Sie auf der sicheren Seite.