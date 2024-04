Seit dem Start in die Frühjahrssaion sind in Sachsen vermehrt Biker schwer verunfallt. So ist nach Polizeiangaben am Sonntag bei Erlabrunn im Erzgebirge ein 66 Jahre alter Motorradfahrer an einem Bahnübergang mit einem Andreaskreuz kollidiert und verstorben. Auch in Mittelsachsen ist ein Kradfahrer tödlich verunglückt. Der 43-Jährige starb am Montagnachmittag nach einem Sturz bei Flöha in einer Kurve, seine 50 Jahre alte Beifahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus.