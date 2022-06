"Sie werden binnen 24 Stunden abgeholt ..." - so lautet der Titel des Erzählcafés im Hof des Freilichtmuseums Hohenfelden. Dabei kommen Zeitzeugen zu Wort, die die Zwangsaussiedlung zu DDR-Zeiten miterlebt haben. Eine von ihnen: Rosalinde Mertens. Ihr und und ihrer Familie blieb weitaus weniger Zeit als 24 Stunden. Sie war sieben Jahre alt, als die Polizisten vor der Haustür in Bettenhausen standen. Sie erzählt, als wäre es gestern gewesen. Erinnert sich daran, dass ihr Vater gar nicht zu Hause war, als die fremden Männer anklopften. "Sie haben ihn mit Waffengewalt von der Arbeit geholt. Er sollte unterschreiben, dass er den Ort freiwillig verlässt", erzählt Mertens. Die Familie hatte nur wenige Stunden, um das Nötigste zusammenzusuchen. Alles wurde verladen und auf vier Lastwagen gepackt. Warum sie gehen mussten, wussten sie nicht, auch nicht wohin und was sie dort erwarten würde.

Ganz ähnlich ist es Brunhilde Gerlach ergangen. Sie lebte mit ihrer Mutter, den drei Schwestern und der Großmutter auf einem Hof in Wohlmutshausen, einem kleinen Ort in der Rhön. Die Familie hat Landwirtschaft betrieben. "Es war eine Idylle. Trotz der vielen Arbeit hatten wir ein schönes Leben." Zu den Gerlachs kam die Polizisten mitten in der Nacht. "Sie haben gepoltert und an die Schlafzimmertüren geklopft. Keiner von uns wusste, was passiert. Meine Mutter hat so lange geschimpft, bis sie ihr einen bewaffneten Soldaten an die Seite gestellt haben. Der hat sie auf Schritt und Tritt bewacht." Auch Gerlachs waren sich keiner Schuld bewusst, hatten nur zwei Stunden Zeit zu packen. "Wir haben geheult wie die Schlosshunde. Sie haben uns getrennt und in Richtung Gotha gebracht." Am Sammelpunkt in einer alten Wagenfabrik fand die Familie wieder zusammen. Sie wurde schließlich in einen kleinen Ort aufs Land gebracht. Dort fanden die Frauen und Mädchen Unterschlupf in einer alten Schule. Theaterkulissen dienten als Raumtrenner. Fließend Wasser gab es nicht. Der Nachbarschaft wurde erzählt, dass sie Verbrecher seien. Die Gerlachs wurden gemieden.