Das Sport- und Freizeitbad Bulabana in Naumburg kann umgebaut werden. Das hat der Gemeinderat der Stadt am Mittwochabend beschlossen. Noch im vorigen Jahr war das Bad wegen eines hohen Sanierungsstaus von der Schließung bedroht und konnte erst in letzter Minute gerettet werden. Durch den Umbau soll Energie gespart und der Betrieb des Bades günstiger werden.

Bildrechte: MDR