Gerechnet hatte Rosenau damit freilich nicht, als er die Anfrage an das Management der Musiker schickte. Auch wenn die Gelegenheit günstig war: Die Band gibt zwei Konzerte in Thüringen: eines in Reichenbach und eines in der Erfurter Messehalle. Am Freitag rief das Management schließlich an und sagte den Termin zu. Am Samstagmittag stand der 78-jährige Musiker vor der Tür. Die Freude bei Rosenau: unbeschreiblich.

Der für seine extravagante Bühnenkleidung und Haarstyle bekannte Hill staunte über die Sammlung des Thüringers und ließ auch einen Eintrag an der Gästewand da: "This is a very beautiful day! Looking at fantastic collection of Slades best Pictures and memories. Well done, you should be very happy about it. Thank you!"