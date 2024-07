Im Vorgarten weht die olympische Flagge, rechts und links daneben stehen die olympischen Ringe und das Logo der Paralympics - von Tim selbst geschreinert. An der Fassade hängen französiche Fahnen, denn Paris in Frankreich ist Austragungsort der Spiele. Den Zaun schmücken blau-weiß-rote Blumen. Das Highlight für Mutter Doris ist aber die Silhouette von Paris: "In der Nacht sieht es wunderschön aus, weil der Eifelturm, der in der Mitte thront, so richtig schön blinkt." Die Silouette wird mit LED beleuchtet - in den französischen Landesfarben.