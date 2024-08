In zwei Erfurter Schulen sind am Mittwochmorgen Droh-Mails eingegangen. Wie eine Polizeisprecherin MDR THÜRINGEN sagte, findet dort kein Unterricht statt. Die Schülerinnen und Schüler seien nach Hause geschickt oder von ihren Eltern abgeholt worden.

Die Polizei durchsuchte in Erfurt das Gutenberg-Gymnasium und die Integrierte Gesamtschule, mindestens ein Spürhund sei im Einsatz gewesen. Laut Polizei waren die E-Mails am Morgen bei den Schulleitungen eingegangen. Auf der Internetseite einer Schule war von einer Bombendrohung die Rede. Nähere Angaben dazu machte die Polizeisprecherin zunächst nicht.

Bombendrohungen haben am Mittwoch auch den Betrieb an vier Schulen in Ostsachsen unterbrochen, zudem gab es in Sachsen-Anhalt Einsätze der Polizei in Dessau und Magdeburg.