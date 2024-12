Der ersten Besetzung einer Stasizentrale in der DDR folgten weitere. Die Bürgerrechtler seien untereinander in Kontakt gewesen, sagt Thilo Günther. Er arbeitet im Bundesarchiv für die Stasiunterlagen in der Außenstelle Erfurt. "Vor allem wichtig war zu wissen, dass das Ganze tatsächlich ohne Gewalt stattfindet. Dass also von Seiten der Stasi auch keine Gewalt, Schusswaffengewalt vor allem gegenüber den Demonstranten und den Bürgerrechtlern stattfindet."

Das sagt in den Aufnahmen des schwedischen Filmmachers auch Jürgen Wagner. Der war bis zum Ende der DDR Stasi-Oberst in Erfurt. Man habe die Bürger nach oben gebeten, mit ihnen gesprochen und gehört, was sie wollten. "In der Zwischenzeit waren aber so viele versammelt, die hier rein wollten ins Haus, da war also zu entscheiden, was machen wir", erinnert sich Wagner. "Das ist ein hochsensibler Bereich, so ein Geheimdiensthauptquartier. Wir haben uns also entschieden, keine Konfrontation zuzulassen und haben als erste Dienststelle in der DDR den Bürgern Einlass gewährt."