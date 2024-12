Friedenslicht wird seit knapp 40 Jahren von Bethlehem in die Welt entsendet

Die Idee, das Friedenslicht von Bethlehem aus in ganz Europa zu verteilen, geht auf eine Initiative des österreichischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ORF) zurück. Seit 1986 wird das Licht normalerweise in der Bethlehemer Geburtskirche Jesus entzündet. Von dort aus wird es per Flugzeug und Schnellzug in einer explosionssicheren Lampe in zahlreiche europäische Länder verteilt.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Matthias Bein

In der Adventszeit machen sich auch nicht-christliche Pfadfinder auf den Weg, um das Licht an Haushalte in ganz Europa zu verteilen. Oft bieten auch öffentliche Orte, wie Rotkreuz-Dienststellen und Kirchen an, eigene Kerzen am Licht aus Bethlehem zu entzünden. Mit dem Brauch soll daran erinnert werden, sich für Frieden einzusetzen, der wie das Friedenslicht klein anfängt und sich schließlich ausbreitet.