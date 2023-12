Das Friedenslicht aus Bethlehem ist am Montagnachmittag in Görlitz angekommen. Wie die Stadtverwaltung Görlitz mitteilte, wurde das Licht von dem Zgorzelecer Bürgermeister Rafał Gronicz auf der Altstadtbrücke an seinen Görlitzer Amtskollegen Octavian Ursu übergeben. Gebracht haben es Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus ganz Europa, die es in den Städten und Gemeinden weitergeben.