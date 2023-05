Wie sollen denn in der Kürze der Zeit die ganzen Maßnahmen umgesetzt werden?

Er kritisiert zudem die Heizungspläne der Bundesregierung. Eine Abkehr von Gas und Öl sei unaufhaltsam, allerdings schüre das Agieren der Politik derzeit Panik. "Allein der Fachkräftemangel. Wie sollen denn in der Kürze der Zeit die ganzen Maßnahmen umgesetzt werden? Unabhängig davon, dass wir so viele Wärmepumpen gar nicht haben und nicht beziehen können. Wer soll sie denn einbauen?" Das Problem stelle sich nicht nur den Eigenheimbesitzern, sondern auch den vielen Mehrfamilienhaus-Besitzern im Freistaat.

Derzeit wird auf europäischer Ebene an einer Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie gearbeitet. (Symbolbild) Bildrechte: imago/CHROMORANGE

Zudem steigen die nötigen Investitionskosten nicht nur im Falle eines Heizungstausches. Auf europäischer Ebene wird derzeit an einer Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie gearbeitet. Damit steigen künftig auch die energetischen Mindeststandards für Häuser. Sven Rühr, Präsident des Thüringer Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümervereins "Haus und Grund" spricht gar von einer schleichenden Enteignung, die mit den steigenden Auflagen einhergeht.

Die Immobilienpreise seien aber nicht in dem Maße zurückgegangen, wie sie in den letzten zehn Jahre gestiegen sind, meint Jörg Wanke und versucht die Gemüter zu beruhigen. Er spricht von einer vorübergehenden Delle in der Preisentwicklung.