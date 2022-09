Auch bei anderen Wohnungsgesellschaften in Thüringen steigen die Mietschulden aufgrund der höheren Nebenkosten. In Weimar schulden fünf Prozent der Mieter der Gesellschaft Nebenkosten. Vor einem Jahr waren es noch 3,5 Prozent.

Keine Probleme gibt es bisher in Gera, weil dort langfristige Verträge bis Ende 2024 gelten. Die Städtische Wohnungsgesellschaft Suhl rechnet damit, dass nächstes Jahr mit der Abrechnung das böse Erwachen kommt. Viele Mieter haben ihre Vorauszahlungen zwar schon erhöht. Das wird nach Angaben der Wohnungsgesellschaften aber kaum reichen. So sind die Nebenkosten in Suhl und Ilmenau um 60 Prozent gestiegen, in anderen Regionen sieht es ähnlich aus.