Doch das Gesetz sei sehr spät gekommen, so Franke. Durch den Geburtenrückgang könnte er sein Personal bis zum kommenden Jahr nicht halten. "Wir müssten dann beim vorhandenen Personal mit den Stunden runtergehen oder aber auch jemanden entlassen", sagt er.

Bei einem großen Träger wie der AWO mit rund 160 Kindertageseinrichtungen in ganz Thüringen sei man laut Franke etwas flexibler und könnte für den Übergang zwischen den Einrichtungen vermitteln. Dennoch ist er froh, dass der Erfurter Stadtrat die Übergangslösung beschließen will und den neuen Betreuungsschlüssel damit quasi vorfinanziert.

Anderenorts kam das Gesetz tatsächlich "zu spät". So mussten zum Beispiel im AWO-Kindergarten "Käferland" in Arnstadt zwei Erzieherinnen entlassen werden. Laut Anne Osterland, Sprecherin der AWO Thüringen, ist die Situation aber regional sehr unterschiedlich.

"In den meisten Regionen ist "zu viel" Personal kein akutes Thema, weil viele Erzieher auch nach und nach in den Ruhestand gehen. In manchen Regionen müssen wir eher schauen, dass wir zum 1. Januar ausreichend besetzt sind", sagt Osterland.