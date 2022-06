Als kleiner Junge habe er die Geschehnisse noch nicht richtig einordnen können, erzählt Laue. "Ich erinnere mich, als ein Nachbar im Haus mich angesprochen hat", sagt er. Der Nachbar habe ihm gezeigt, wie man die Männer in Uniform künftig zu grüßen habe: Mit dem rechten ausgestreckten Arm. "Das habe ich bei der Patrouille in unserer Straße gleich ausprobiert", schildert Gerhard Laue. Am Tisch wurde bei der Familie nicht über Politik geredet. Erst später verstand er, dass seine Eltern dem System kritisch gegenüberstanden.