Veranstaltungen Erste Anmeldungen für Partyfläche am Erfurter Lutherstein

Die Stadt Erfurt will laute private Feiern aus Parkanlagen verbannen. Partygäste sollen künftig am Lutherstein am Stadtrand feiern. Die ersten Anmeldungen liegen jetzt vor. Wer unter freiem Himmel feiern will, muss aber zuvor ein Formular ausfüllen.