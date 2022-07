Müll und laute Musik gegen den Wunsch nach freier Entfaltung

Die kontroversen Meinungen zusammenzubringen war keine leichte Aufgabe für Moderatorin Dörte Wehner aus Weimar. Um dennoch für konstruktive Lösungsvorschläge zu sorgen, machte Wehner gar nicht erst das große Podium auf, sondern schickte die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nach einer Einführung in einzelne Arbeitsgruppen.

Die Gruppen waren dabei häufig aber weniger durchmischt als es der Plan war. Dabei sollte es doch um Kompromisse bei den Lösungsvorschlägen gehen. Die Ergebnisse spiegeln das wieder: Auf dem einen Plakat steht "Partyzonen außerhalb", auf dem anderen "keine Verdrängung aus der Innenstadt". Viel Müll und Scherben liegen in Erfurter Parks herum, nachdem dort gefeiert wurde. Bildrechte: MDR/Robert Müller

Einerseits wünschen sich die Jugendlichen größere Mülleimer für ihre Partyabfälle und öffentliche Toiletten, die sie auch nachts nutzen können, andererseits sprechen Anwohner davon, dass sie generell keine Feiern in der dicht bebauten Innenstadt möchten - egal ob mit oder ohne Mülleimer.

Ein gemeinsamer Wunsch wird jedoch deutlich: Der Wunsch nach einer klaren Regelung - wo können die einen in Ruhe Party machen und wo die anderen in Ruhe ruhen? Dieser kulminiert in dem Vorschlag für eine Einteilung der Grünanlagen nach Nutzungsarten.

Stadtverwaltung kümmert sich um Ideen

Umsetzen kann die Lösungsideen schließlich nur die Stadtverwaltung. Andreas Horn, Dezernent für Sicherheit und Umwelt kündigte an, die Vorschläge in der Verwaltung weiter zu diskutieren. "Das hier wird nicht der Abschluss sein", sagte Horn. Der nächste Schritt sei, die Ergebnisse zu veröffentlichen und die Bürgerbeteiligung fortzuführen. Eine wichtige Erkenntnis sei, weiter nach kommunalen Flächen zur Nutzung für Jugendliche und Partys zu suchen, so Horn. Im Atrium der Stadtwerke Erfurt hatten sich die Teilnehmer zur Diskussionsrunde versammelt. Bildrechte: MDR/Anna Hönig