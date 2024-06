Die Kreuzung wird ab Freitag ab 15 Uhr bis voraussichtlich zum Sonntag 19 Uhr in alle Richtungen für den Fahrverkehr gesperrt. Fußgänger und Radfahrer würden an der Baustelle vorbeigeführt. Grund für die Sperrung sei die dringend nötige Erneuerung des Fahrbahnbelages. Die beiden oberen Asphaltschichten werden den Angaben zufolge vollständig abgefräst und die unteren Asphaltschichten teilweise ausgebessert.

Der Verkehr wird vom Talknoten über den Juri-Gagarin-Ring oder die Liebknechtstraße an der Baustelle vorbeigeleitet. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung ab Leipziger Platz. Die Umleitung für den Verkehr in der Franckestraße verläuft vom Juri-Gagarin-Ring bis zum Talknoten und dann über die Liebknechtstraße wieder bis zum Steinplatz. Die Umleitung der Gegenrichtung erfolgt am Steinplatz in beide Richtungen der Liebknechtstraße.