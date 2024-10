An der Erfurter Universität haben am Montag die ersten 50 Studierenden ihr duales Studium zum Regelschullehrer aufgenommen. Das Studium ist bundesweit bislang einmalig.

Während des ersten Studienjahres erlernen die Studierenden an der Uni die pädagogischen Grundlagen. Ab dem dritten Semester studieren sie jeweils drei Tage an der Universität und werden an zwei Tagen an einer Schule in Thüringen eingesetzt. Dafür bekommen sie vom ersten Tag an ein monatliches Gehalt zwischen 1.400 und 1.600 Euro.