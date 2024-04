Das duale Regelschullehramtsstudium ist noch stärker praxisorientiert und zielt vor allem darauf ab, Menschen zu einem Lehramtsstudium zu motivieren, die es sich bisher nicht vorstellen oder leisten konnten, so das Ministerium. Während des ersten Studienjahres erlernen die Studierenden an der Universität Erfurt die fachlichen Grundlagen. Ab dem dritten Semester sind sie drei Tage an der Uni und werden an zwie Tagen pro Woche an einer Schule eingesetzt.