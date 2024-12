Am 23. Dezember werden um 16 Uhr Weihnachtslieder in Jena gesungen - mit dem Posaunenchor in der Stadtkirche.

In Rudolstadt wird sich am 19. Dezember um 18 Uhr musikalisch auf Weihnachten eingestimmt - am Theater.

Auch in Weida sind am 19. Dezember um 18 Uhr Menschen zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen auf den Marktplatz eingeladen.

Behrungen lädt am 22. Dezember um 18 Uhr in der St. Petrus-Kirche zum Singen ein.

Alle, die gerne auch nach den Festtagen Weihnachtslieder singen, können in Frakenheim in der Rhön am 29. Dezember um 14 Uhr auf dem Kirchplatz zusammenkommen.

Zu "1.000 Stimmen - Meininger Weihnachtssingen" sind Weihnachtsfreunde am 21. Dezember um 17:30 Uhr eingeladen.

Gemeinsames Weihnachtslieder-Singen gibt es nach Weihnachten am 29. Dezember um 17 Uhr in der Stadtkirche St. Simplicius in Bad Salzungen.

