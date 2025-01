Rund um die Silvesternacht sind in Thüringen an verschiedenen Orten Zigarettenautomaten gesprengt worden. Allein in Erfurt wurden nach Polizeiangaben vier Automaten gesprengt.

Wie die Polizei mitteilte, geriet am Silvestertag zunächst ein Automat in der Auenstraße im Andreasviertel ins Visier unbekannter Täter. Kurz darauf folgte ein weiterer in der Stollbergstraße in Ilversgehofen. Durch die Explosion wurden laut Polizei auch zwei parkende Autos beschädigt.

Bildrechte: IMAGO / STPP

In der Neujahrsnacht wurde jeweils ein Automat in der Magdeburger Allee und in der Ernst-Toller-Straße in der Johannesvorstadt gesprengt. Es entstand ein Schaden von mindestens 14.000 Euro. Wie hoch der Wert der Beute ist, wird aktuell noch ermittelt.

In Altenburg gelang es unbekannten Tätern mit Feuerwerkskörpern zwei Automaten zu knacken. Ihnen fielen dadurch laut Polizei mehrere Tausend Euro in die Hände.

Auch in Gera, Ronneburg und dem Schleizer Ortsteil Oberböhmsdorf gelang es Randalierern Automaten zu sprengen, um den Inhalt zu plündern. Bei einem weiteren Fall in Unterwellenborn (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) wurden laut Polizei auch mehrere in der Nähe geparkte Fahrzeuge von durch die Luft fliegenden Teilen beschädigt.