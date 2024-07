Ihre ägyptische Staatsbürgerschaft wollten sie nicht aufgeben, weil der 49-jährige Mediziner sonst seine Dozententätigkeit in Alexandria hätte aufgeben müssen. "Ich bin in Ägypten noch Gastprofessor und helfe dort auch Kollegen an der Uni. Hätte ich nur die deutsche Staatsbürgerschaft, könnte ich das nicht mehr." Seine Frau ergänzt: "Wir wollen nicht unsere Wurzeln verlieren. Aber Weimar ist längst unsere Heimat."

Sohn Yehia ist hier geboren. Der 14-Jährige besucht die internationale Schule in Weimar. Der deutsche Pass ermöglicht ihm nun, frei zu reisen und später (fast) überall auf der Welt zu studieren. Er mag Weimar, ist aber auch gern in Ägpyten bei seinen Verwandten. Reisende zwischen zwei Welten - und nun mit doppelter Staatsbürgerschaft.

Ich habe hier in Weimar an der Bauhaus-Uni studiert. Ich sehe hier meine Zukunft. Und ich sehe auch die Verantwortung. Fayez Alkhouri

Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Damit haben die Eingebürgerten nun auch das Wahlrecht: können wählen und sich selbst wählen lassen. Er werde sich mit den Parteien zur Landtagswahl in Thüringen nun genau befassen, kündigte Fayez Alkhouri an. Der 33-Jährige stammt aus Syrien und lebt seit acht Jahren in Deutschland. 2021 hat er den Antrag auf deutsche Staatsbürgerschaft gestellt. "Ich habe hier in Weimar an der Bauhaus-Uni studiert. Ich sehe hier meine Zukunft. Und ich sehe auch die Verantwortung."

Schließlich hat er nun mit allen den Eid abgelegt, das Grundgesetz zu achten. Noch in Syrien hatte er seinen Bachelor im Bauingenierwesen gemacht. Dann bekam er ein Studentenvisum, um in Deutschland zu studieren. Erst ging er nach Leipzig, dann kam er an die Bauhaus-Uni nach Weimar. Hier hat er seinen Master gemacht und arbeitet in einem Ingenieurbüro. "Es läuft gut, ich bin sehr zufrieden", sagte Fayez Alkhouri.

Das war eine große Motivation für mich, hier zu studieren. Das war ein Privileg für mich. Mirza Asif Ali Architekt