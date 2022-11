Der Förderverein Buchenwald darf ab Januar keine Führungen mehr in der Gedenkstätte anbieten. Der Vereinsvorsitzende Volkhardt Germer schreibt in einem Brief an die Mitglieder, dass die Rechtsanwältin der Stiftung dies dem Verein schriftlich mitgeteilt habe. Durch das Verbot sei der Verein in seiner Existenz bedroht, so Germer, der früher Oberbürgermeister von Weimar war.