Für Sömmerda soll in den kommenden zwei Jahren ein Gedenk- und Bildungskonzept zum KZ-Außenlager entstehen, in dem jüdische Häftlige zur Arbeit gezwungen worden waren. Dafür hat der Stadtrat am Donnerstag grünes Licht gegeben. Wie Hans-Dieter Dörfler, Leiter des historisch-technischen Museums sagte, fahren Schüler derzeit noch in die Gedenkstätte Buchenwald, ohne zu wissen, dass es auch Zwangsarbeit in Sömmerda gab.