Radfahrer monieren die nicht übersichtliche Verkehrsführung sowie die unzureichend markierten Radwege. Am häufigsten kritisierten die Radfahrer aber die Einmündung hinter dem Deutschen Nationaltheater an der Ecke Heinrich-Heine-Straße. Laut den Befragten kommt es an dem sogenannten "Bypass" immer wieder zu Beinahe-Kollisionen mit Fußgängern oder Sitzbänken. Zudem sei beim Wiedereinordnen in den Verkehr auf der Heinrich-Heine-Straße der Abstand zum Überholen zu eng.